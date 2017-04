Wekdienst van 21 april: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag...

De Koningsspelen worden voor de vijfde keer georganiseerd. Zo'n 6000 scholen met in totaal 1,2 miljoen leerlingen doen mee aan de sportdag. De Koningsspelen werden voor het eerst gehouden in 2013, toen Willem-Alexander koning werd.

Zakenman Guus Kouwenhoven hoort of hij de gevangenis in moet. Tegen Kouwenhoven is twintig jaar cel geëist, omdat hij wordt beschuldigd van verboden wapenleveranties aan het regime van de toenmalige Liberiaanse president Charles Taylor (2001 - 2003). Hij werd eerder al veroordeeld en later weer vrijgesproken, daarna moest de hele zaak over.

De Haagse rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak tegen Dick Jol. De oud-topscheidsrechter wordt verdacht van mishandeling en bedreiging, anderhalf jaar geleden in Den Haag en Wassenaar. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 90 dagen cel tegen Jol.

Vanmiddag begint in het hele land de meivakantie. Leerlingen in het basis- en het voortgezet onderwijs hebben tot en met volgende week zondag vrij. Vanwege de start van de meivakantie verwacht de ANWB een vroege en drukkere avondspits.

En in de 32e speelronde van de eredivisie wordt vanavond één wedstrijd gespeeld. Heerenveen gaat om 20.00 uur de strijd aan tegen Willem II.

