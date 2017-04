Ochtendkranten niet lyrisch: Ajax nonchalant, lankmoedig en naïef

'Nonchalant en naïef'

Volkskrant-journalist Willem Vissers hekelde de houding van de Amsterdammers. "Nonchalant, lankmoedig vooral en naïef acteerde Ajax. Onzakelijk. De aanvallers, Younes, Kluivert en Traoré stonden nu model voor speeltuinvoetbal", aldus Vissers.

"En Ziyech, wanneer trekt hij zijn been eens niet terug als het duel van man tot man is? De spreekwoordelijke branie van Ajax, de houding van het komt goed, is mooi als het spel vlotjes loopt. Zo niet, dan is het ergerlijk."