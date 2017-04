Rus opgepakt voor aanslag spelersbus Dortmund; geld was motief

In Duitsland is een verdachte opgepakt voor de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund, voorafgaand aan de kwartfinale van de Champions League. Verschillende Duitse media melden dat het om de 28-jarige Rus Sergej W. gaat. Hij werd vanochtend vroeg in de buurt van Tübingen aangehouden. Hij probeerde miljoenen te verdienen door te gokken op een koersval van aandelen van de voetbalclub.

De man is door een speciale eenheid opgepakt. Zijn motief zou geld zijn. W. zou op de dag van de aanslag in het hotel van Borussia Dortmund hebben verbleven met uitzicht op de plek van de aanslag. Voor de aanslag zou hij voor tienduizenden euro's opties Borussia hebben gekocht, waarmee hij gokte op een koersval van de aandelen van de club die genoteerd is aan de beurs van Frankfurt. De koop werd vermoedelijk vanuit het hotel L'Arrivée afgerond.

Tien dagen geleden ontploften drie explosieven bij de spelersbus die op weg was naar het stadion voor de wedstrijd tegen AS Monaco. Daarbij raakte de Spaanse verdediger Marc Bartra gewond. Er werd eerder al iemand opgepakt, maar ook weer snel vrijgelaten. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een aanslag door radicale moslims.

Op 13 april zou al een opsporingsbevel over W. zijn uitgegeven. Hij is vanochtend opgepakt op weg naar zijn werk in Rottenburg am Neckar, schrijft Bild. Hij zou de gasten in het hotel zijn opgevallen omdat hij tijdens alle consternatie rustig naar het restaurant liep en een steak bestelde.