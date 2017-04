"Tegenwoordig vraag je je af wanneer de volgende aanslag komt. Dit schokt ons niet meer", zegt een Fransman tegen verslaggever Mattijs van de Wiel in Lille over de aanslag gisteravond in Parijs.

"Er is maar één dode", zegt een man. "Helaas zijn we met een dode niet meer geshockeerd." Een andere inwoner van de stad in Noord-Frankrijk denkt dat het land sowieso niet meer zo snel schrikt. "Frankrijk is gewend geraakt aan aanslagen."

Op de Champs-Élysées werd gisteravond rond 21.00 uur een agent doodgeschoten. Twee anderen raakten ernstig gewond. De Franse president Hollande zei in een persconferentie dat hij denkt dat de schietpartij een terreurdaad is.

Stemmen

Sommigen houden de mogelijkheid open dat de Fransen hun stemgedrag laten beïnvloeden door de aanslag. Aanstaande zondag is de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk.

"Misschien zullen er meer mensen extreemrechts stemmen, maar we weten al dat Le Pen naar de tweede ronde gaat", zegt iemand. De kandidaten François Fillon en Marine Le Pen hebben aangekondigd hun campagne stil te leggen.

Maar niet iedereen denkt er zo over. "Een terreurdreiging gaat het stemgedrag niet meer veranderen, twee dagen voor de verkiezingen", zegt een vrouw.

Een ander is het met haar eens. "Alle kandidaten willen terrorisme tegengaan. Er komt sowieso weer meer politieversterking. Daarmee zullen nog steeds niet alle aanslagen kunnen worden voorkomen."