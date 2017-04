Executiereeks Arkansas mag toch doorgaan

De Amerikaanse staat Arkansas mag toch doorgaan met de nog geplande executies. Een farmaceutisch bedrijf dat een van de drie gebruikte middelen maakt, wist dat in eerste instantie met succes tegen te houden. Een hogere rechter oordeelde toch anders.

Arkansas wilde in 11 dagen tijd acht executies uitvoeren. Voor drie van de terdoodveroordeelden is met succes uitstel afgedwongen, maar zoals het er nu naar uitziet zullen de anderen nog voor 27 april worden geëxecuteerd.

Het farmaceutisch bedrijf wilde niet dat hun middel gebruikt werd, omdat het volgens hen geproduceerd is voor medische doeleinden, niet voor executies.

Houdbaarheid

De autoriteiten van Arkansas hebben haast, omdat een van de drie benodigde middelen maar tot en met 30 april houdbaar is.

De laatste keer dat er in Arkansas een executie werd uitgevoerd was in 2005.