Brianna Rollins, olympisch kampioene op de 100 meter horden in Rio de Janeiro, is voor een jaar geschorst. De Amerikaanse krijgt de straf omdat ze niet vaak genoeg heeft aangegeven waar ze was voor eventuele dopingcontroles.

Rollins heeft tot drie keer toe haar whereabouts verkeerd of niet ingevuld. Daardoor was ze niet te traceren voor de controles. De atlete was eerder al gewaarschuwd. Volgens eerste berichten mag ze haar olympische titel behouden.