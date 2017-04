Hollande: alles wijst op terrorisme

De Franse president denkt dat de schietpartij op de Champs-Élysées een terreurdaad is. "De sporen wijzen op terrorisme", zei Hollande in een persconferentie.

Het aan IS gelieerde persbureau Amaq meldt dat Islamitische Staat de aanslag heeft opgeëist. Ze publiceerden ook de naam van de aanslagpleger en zeggen dat hij een Belg is.

Huiszoekingen

De Franse autoriteiten zeggen dat ze weten wie de schutter was, maar ze hebben geen naam of nationaliteit van hem bekendgemaakt. Het is niet duidelijk of er nog meer verdachten zijn. In een buitenwijk van Parijs zijn intussen huiszoekingen gaande.

Op de Champs-Élysées werd een agent gedood. Twee agenten zijn zwaargewond geraakt. De dader is gedood door de politie. Hollande sprak zijn medeleven uit aan de nabestaanden. "Onze veiligheidsdiensten lopen altijd gevaar. Onze hele natie staat achter hen."

Verkiezingen

Aanstaande zondag is de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. De kandidaten François Fillon en Marine Le Pen hebben aangekondigd hun campagne stil te leggen.

Fillon roept ook de andere kandidaten op hun verkiezingsactiviteiten op te schorten.