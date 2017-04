Agenten beschoten op Champs-Élysées, zeker 1 dode

Op de Champs-Élysées in Parijs is een agent doodgeschoten. Een tweede agent is gewond geraakt. De dader heeft zeer waarschijnlijk geschoten vanuit een auto.

De politie roept mensen op om het gebied rond de beroemde laan in het centrum van de Franse hoofdstad te mijden.

De schutter is volgens Franse media doodgeschoten. Er zijn onbevestigde berichten over een tweede schutter, die zich zou kunnen hebben verschanst in een winkel. De Champs-Élysées is ontruimd en afgesloten.