Schippers: minder geld dan verwacht in formatie

De financiële ruimte voor de vier partijen in de formatie is kleiner dan eerder was gedacht. Dat zei informateur Schippers na de voorlopig laatste dag van onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Er komt nu eerst een korte vakantie.

Schippers benadrukte dat het economisch goed gaat, dat er een overschot op de begroting is en dat er dus geld kan worden geïnvesteerd. Maar na eerdere waarschuwingen van het Centraal Planbureau en de Nederlandsche Bank heeft nu ook minister Dijsselbloem de verwachtingen getemperd, zei de informateur. Volgens haar heeft hij een aantal financiële tegenvallers aangekondigd en zijn er ook lopende dossiers die het kabinet nog moet afhandelen.

"Politiek is sowieso al het maken van moeilijke keuzes, in dit gezelschap al helemaal en met minder financiële ruimte is het nog een stukje moeilijker", zei Schippers. Ze wilde niet zeggen hoe groot de tegenvallers zijn, "maar het gaat niet om 10 miljoen".

Moeilijke opdracht

De informateur onderstreepte dat de partijen er nog lang niet zijn. Volgens haar is de opdracht veel te moeilijk om de besprekingen snel te kunnen afronden. Ze wees erop dat de onderhandelende partijen op veel punten heel verschillende standpunten hebben. Schippers voegde er wel aan toe dat iedereen aan tafel het vertrouwen heeft dat het mogelijk is om er een succes van te maken. "Ik heb het idee dat het zeker wat kan worden, maar het kan ook hartstikke fout gaan."

De partijleiders en hun secondanten gaan de eerste week van mei verder. Schippers zei dat het reces niet als een soort psychologische grens werkt, die de functie heeft van "go or no-go". Ze benadrukte dat de onderhandelaars gewoon behoefte hebben aan vakantie.

Stevig gekabbeld

Volgens de informateur is de sfeer goed, maar gaat het er pittig aan toe. Ze erkende dat het "stevig heeft gekabbeld" toen de onderhandelaars dinsdag van Dijsselbloem hoorden dat het demissionaire kabinet 200 miljoen extra wil uittrekken voor de verpleeghuizen.

Deze week is gepraat over de pensioenen, onderwijs, financiën, migratie, inkomen en klimaat. Een deel van die onderwerpen is al eerder aan de orde geweest. Schippers zei dat dat komt doordat het soms om moeilijke onderwerpen gaat en de besprekingen steeds dieper gaan.