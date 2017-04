Wilfried de Jong spreekt met jarige koning bij NOS en RTL

Aan bod komen onder meer de jeugd van Willem-Alexander op kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, zijn speciale band met Nelson Mandela en zijn deelname aan de Elfstedentocht in 1986. Ook praten De Jong en de koning over de dood van prins Friso en over de ramp met vlucht MH17.

Koning Willem-Alexander en Wilfried de Jong hebben een een-op-eengesprek. Koningin Máxima is niet bij het interview betrokken.