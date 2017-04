'Google wil automatisch irritantste advertenties blokkeren'

Google is van plan om een ad-blocker in te bouwen in zijn eigen browser, Chrome. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van bronnen. Reclames die de 'Coalitie voor Betere Advertenties' beschouwt als irritant zouden daardoor worden geweerd.

Google verdient jaarlijks tientallen miljarden aan advertenties en heeft er dus belang bij dat gebruikers deze zien. Door de - in ogen van velen irritantste - advertenties tegen te houden, hoopt het bedrijf waarschijnlijk de groei van andere ad-blockers te stoppen. Op die manier heeft het bedrijf zekerheid dat zijn 'eigen' advertenties te zien blijven.

Voorbeelden van reclames waar mensen zich aan ergeren zijn pop-ups, dat zijn videoadvertenties die automatisch beginnen af te spelen en die het zicht op de website blokkeren en vaak de hele pagina in beslag nemen. Pas na het wegklikken van deze advertentie kun je de site (weer) bekijken.

Het ligt voor de hand dat Google's eigen advertenties niet worden getroffen door de ad-blocker. De internetgigant is aangesloten bij de organisatie. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Facebook en The Washington Post.

Grootste browser

De functie zou in de komende weken geïntroduceerd kunnen worden, al is dat nog niet zeker. Daarnaast zou Google overwegen om de functie standaard aan te zetten. Het is al langer bekend dat het concern een ad-blocker overweegt, maar het was tot nu toe onduidelijk hoe serieus het plan was.

Chrome is de grootste browser en heeft volgens onderzoeksbureaus een marktaandeel van 52 tot 58 procent. Daarmee zou de impact van deze maatregelen groot kunnen zijn. Daar komt nog bij dat de browser op desktop-computers automatisch updatet, waarmee de functie geruisloos zou worden binnengehaald.