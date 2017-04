Recordscore van Westbrook baat Thunder niet

Ondanks liefst 51 punten van Russell Westbrook is Oklahoma City Thunder er in de play-offs van de Western Conference niet in geslaagd de stand gelijk te trekken tegen Houston Rockets. In Houston werd het 115-111 en daardoor hebben de Rockets nu een 2-0 voorsprong.

Westbrook maakte indruk door bijna de helft van de productie voor zijn rekening te nemen. Hij voegde er dertien assists en tien rebound aan toe.

Met zijn triple-double (punten, assists en rebounds in de dubbele cijfers) vestigde hij een record: nooit eerder scoorde iemand meer dan vijftig keer in een triple-double in de play-offs.

Harden

Dat Houston Rockets ook het tweede duel won, had het voor een groot deel te danken aan James Harden, die goed was voor 35 punten. Westbrook en Harden traden in de voetsporen van het duo Dirk Nowitzki/Kevin Durant.