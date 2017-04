Economie op stoom, werkloosheid daalt verder

Het consumentenvertrouwen is deze maand gestegen naar het hoogste niveau sinds februari 2001. Het vertrouwen staat nu op +26, meldt het CBS. Dat betekent dat er 26 procent meer mensen positief dan negatief zijn.

Zowel het oordeel van consumenten over het economisch klimaat als de koopbereidheid is verbeterd. Consumenten werden positiever over hun eigen financiële situatie en vinden de tijd nu gunstiger voor het doen van grote aankopen.

Economieredacteur André Meinema zegt dat tal van factoren een rol spelen. "De economie dieselt, er is een begrotingsoverschot, de werkloosheid daalt, waardoor inkomens stijgen en huishoudens meer te besteden hebben. En ook de huizenmarkt is op stoom. De huizenprijzen stijgen, de vermogens groeien en dat alles geeft burgers moed."

Put

In maart 2013 bereikte het consumentenvertrouwen nog een dieptepunt van -41. "Consumenten zaten toen diep in de put door de voortwoekerende eurocrisis, het omvallen van SNS Bank, de huizencrisis, de economie die maar niet wilde aantrekken, en steeds meer werklozen", zegt Meinema. "Dat alles samen raakt mensen in hun vertrouwen en hun portemonnee."

Het vertrouwen van consumenten bereikte de hoogste stand ooit in januari 2000, met +36.

Het CBS meldde ook dat de werkloosheid verder daalt, met gemiddeld 6000 per maand. In maart telde het CBS nog zo'n 463.000 werklozen, dat is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Ook het aantal mensen met een WW-uitkering daalde heel licht.