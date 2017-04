'Oudere werkloze krijgt weer drie jaar WW'

Het derde jaar WW voor werkloze ouderen komt terug. De vakbonden en werkgevers hebben volgens de Volkskrant toestemming van het kabinet gekregen om de WW-versobering die het kabinet in 2016 doorvoerde te repareren. Woensdag heeft minister Asscher daar een brief over naar de sociale partners gestuurd.

Om de reparatie mogelijk te maken gaan werknemers extra premie betalen via een nieuw fonds. Dat wordt onderdeel van nieuwe cao's. Jaarlijks zou dat maximaal 0,2 procent van het brutosalaris kosten. Voor een modaal salaris van 34.000 euro gaat het om een bedrag van zo'n 70 euro.

Raad van State

De Raad van State moet nog advies geven over de plannen, en dan moet het kabinet nog formeel instemmen. Minister Asscher denkt dat dat begin juni rond is, waarna de sociale partners het plan kunnen uitvoeren. Het is volgens de krant voor het eerst dat het kabinet meewerkt aan het ongedaan maken van een bezuiniging op de sociale zekerheid.

Sinds 1 januari 2016 is de WW versoberd. Het duurde voor werknemers langer om WW-rechten op te bouwen en de maximumduur van de uitkering werd verlaagd. Tot dat moment leverde elk gewerkte jaar een maand WW-recht op tot een maximum van 38 maanden. Nu leveren de eerste tien jaar werken tien maanden WW-recht op, maar elk jaar daarna nog maar twee weken met een maximum van 24 maanden.