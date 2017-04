Opnieuw massagraven gevonden in Congo

Een team van de VN-vredesmacht Monusco in Congo heeft begin april zeventien nieuwe massagraven gevonden. In totaal heeft de VN sinds augustus tientallen massagraven ontdekt. Daar lagen honderden lichamen in.

Volgens de Verenigde Naties zijn de slachtoffers die in de nu gevonden graven liggen overleden na gevechten tussen het regeringsleger en de Kamwina Nsapu-militie eind maart.

De Kamwina Nsapu-militie is een grote bedreiging voor de vrede in Congo. Sinds de dood van de leider van de groep is niet duidelijk wie de macht heeft en welk doel ze nastreven. Met machetes, stokken en geweren vallen ze regelmatig kerken en scholen aan. Ook zijn er regelmatig gevechten met het regeringsleger.