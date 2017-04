Helmin Wiels vermoord door politiek en gokwereld van Curaçao

Politiek en gokwereld spanden samen om Helmin Wiels te vermoorden. Dat werd duidelijk in de rechtszaak tegen Burney Nini Fonseca, gisteren op Curaçao. Ex-minister van Financiën, George Jamaloodin van de partij van Gerrit Schotte, de MFK, zou de grote organisator zijn. Samen met zijn halfbroer en gokbaas op het eiland, Robbie dos Santos.

Het complotverhaal en de spelers die daarin een rol spelen zijn op een klein eiland als Curaçao op straat al een tijdje bekend. Tijdens de rechtszaak werd die versie bevestigd door een groot aantal getuigen.

Zo legde de schutter, die Wiels op 5 mei 2013 op het strand van Marie Pampoen neerschoot, gisteren een volledige bekentenis af. Opvallend, omdat Elvis Kuwas in zijn eigen rechtszaak tot in hoger beroep gezwegen had. Hij kreeg levenslang en zit die straf voor eigen veiligheid uit in de Penitentiaire Inrichting van Vught.

Venezuela

Jamaloodin vluchtte vorig jaar naar Venezuela, maar werd daar 17 maart van dit jaar aangehouden. Hij wordt binnenkort uitgeleverd aan Curaçao, waar hij in staat van beschuldiging wordt gesteld. Hij zou de opdracht aan Fonseca hebben gegeven om Wiels te vermoorden, zo zei de Officier van Justitie in zijn requisitoir.

Het motief voor de moord is waarschijnlijk de bemoeienis van Helmin Wiels geweest met de goksector op Curaçao en Sint Maarten. Vlak voor zijn dood hield de populaire politicus een toespraak waarin hij die sector beschuldigde van zwendel en belastingontduiking. Hij zwaaide toen met een dossier, dat hij naar verschillende mensen zou sturen als hem wat zou worden aangedaan.

De Officier van Justitie eiste aan het eind van de middag 26 jaar celstraf. Vrijdag gaat de zitting in Willemstad verder. Dan is de advocaat van Burney Nini Fonseca aan de beurt om haar pleidooi te houden.