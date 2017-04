'Hechte defensie Juve beslissend tegen Barça'

Juventus kan zich vrijdag opmaken voor de loting van de halve finales van de Champions League, nadat de ploeg over twee duels FC Barcelona onder de duim heeft weten te houden. Vooral de sterke defensie van de Italianen bleek van doorslaggevend belang.

Na de 3-0 zege thuis een week geleden, hield Juventus woensdagavond Barça in Camp Nou op 0-0. Leonardo Bonucci prees de verdediging waar hij zelf deel van uitmaakt. "We wisten dat Barcelona alles wilde riskeren, maar we hebben het goed dicht gehouden."

Bonucci: "Zelf drie goals maken tegen Barcelona en twee keer de nul houden is het bewijs dat we een geweldige selectie hebben. Nu moeten we de volgende moeilijke stap zetten om de finale in Cardiff te halen. De loting? Ik denk dat niemand graag tegen ons speelt."

'Counters beter uitspelen'

Barcelona-verdediger Gerard Pique toonde zich reëel. "Juventus was beter. Ik wens ze het allerbeste voor de rest van het toernooi."

Juventus-coach Massimiliano Allegri zag nog wel punten die verbeterd kunnen worden. "We hadden enkele counters beter uit kunnen spelen. Maar het is een geweldige prestatie dat Barcelona tegen ons niet tot scoren is gekomen."

Barcelona-coach Luis Enrique stelde treffend dat bij zijn team "de precisie en scherpte ontbrak".