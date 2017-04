Dortmund-trainer Tuchel: we hadden niet de kwaliteit en de energie

Borussia Dortmund had na de thuisnederlaag van een week geleden een klein wondertje nodig om AS Monaco alsnog op de knieƫn te krijgen en de halve finales van de Champions League te bereiken. Maar net als in Dortmund stond de ploeg nog voor het eerste fluitsignaal al op mentale achterstand.

Vorige week dinsdag werd de Duitse spelersbus kort voor de wedstrijd getroffen door een bomaanslag. Een dag later moest de aangedane ploeg alsnog aan de bak en werd met 3-2 verloren. Nu mocht de bus pas na twintig minuten oponthoud vertrekken naar het Stade Louis II zonder dat de spelers en staf wisten waarom. "Dat voelde niet goed aan", vertelde Dortmund-trainer Thomas Tuchel. "Niemand dacht op dat moment nog aan voetbal."

Terecht uitgeschakeld

Met vijf minuten vertraging ging de wedstrijd van start, maar Dortmund bleek nog niet bij de les. Na iets meer dan een kwartier stond Monaco al op 2-0. "We zijn niet goed begonnen", had ook Tuchel gezien. "En dat heeft ons de rest van de wedstrijd parten gespeeld. We maakten te veel fouten in ons positiespel en in verdedigend opzicht."

De uitschakeling was dan ook terecht, vond de coach. "Op het hoogste niveau moet het spel perfect zijn. Dat was het niet bij ons. We hadden vandaag niet de kwaliteit en de energie, en het ontbrak ook een beetje aan geluk."