Kijkcijferkanon Bill O'Reilly weg bij Fox vanwege seksuele intimidatie

De Amerikaanse tv-presentator Bill O'Reilly heeft zijn baan verloren vanwege seksuele intimidatie op de werkvloer. Begin deze maand meldde The New York Times dat hij vijf vrouwen heeft lastiggevallen.

Het gaat om werknemers en vrouwen die te gast waren in zijn talkshow. Fox News en O'Reilly zouden de vrouwen bij elkaar 13 miljoen dollar hebben betaald om het niet tot een rechtszaak te laten komen.

De zender bevestigt dat "na onderzoek naar de beschuldigingen en overleg met O'Reilly" is besloten dat hij niet terugkomt. Hij was tijdens het onderzoek al op non-actief gezet.

De zender noch O'Reilly wil verder commentaar geven op de zaak. Eerder zei een woordvoerder van O'Reilly dat die alles ontkent en dat tegen hem een lastercampagne wordt gevoerd.

The O'Reilly Factor

Bill O'Reilly was een kijkcijferkanon voor Fox News. The O'Reilly Factor was het best bekeken programma en bracht naar schatting jaarlijks bijna 150 miljoen dollar aan reclame-inkomsten binnen.

O'Reilly is niet de eerste hooggeplaatste bij Fox News die onder vuur ligt vanwege seksuele intimidatie. Roger Ailes, de grote baas bij de zender, stapte vorig jaar juli op nadat presentatrice Gretchen Carlson hem had aangeklaagd.

Carlson zei dat ze was overgeplaatst omdat ze niet inging op seksuele avances van Ailes. Die zaak werd geschikt voor 20 miljoen dollar.