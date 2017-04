Veel meer 'plastic rijst' in de Noordelijke IJszee dan gedacht

Ten noorden van Groenland en de Barentszzee, daar waar echt bijna niemand meer woont, drijft veel meer plastic in de oceaan dan tot nu toe bekend was. Dat heeft een internationaal team van wetenschappers ontdekt en hun onderzoeksresultaten zijn zojuist verschenen in Science Advances. Onder hen is een oceanograaf van de Universiteit Utrecht.

De 'plastic rijst', zoals de onderzoekers het zelf noemen, is niet afkomstig van bewoners van dit gebied, want er wonen weinig mensen. Het plastic komt vooral uit de Verenigde Staten en Europa en drijft met de Golfstroom mee vanuit de Noord-Atlantische Oceaan. Vervolgens blijft het achter in de Noordelijke IJszee.

De wetenschappers zijn bijna drie jaar bezig geweest met het uitpluizen van materiaal dat ze vonden door met een sleepnet achter een boot rond te varen in het gebied.