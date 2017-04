Basisschooldirecteur stal tienduizenden euro's van scholen

Tegen een voormalig directeur van een basisschool in Zundert is een jaar gevangenisstraf geëist, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De man stal als bestuursvoorzitter van scholen geld van basisscholen, dat hij uitgaf aan onder meer kleding, boodschappen, hotels, een buurtbarbecue en benzine.

In totaal zou de 53-jarige man 158.000 euro hebben verduisterd. De verdachte heeft een bekentenis afgelegd, alleen is het achtergehouden bedrag volgens hem lager dan wordt beweerd, meldt Omroep Brabant.

Gesjoemel

Het gesjoemel met geld zou zijn begonnen in mei 2009, snel nadat René van den B. in dienst was gekomen van de scholenorganisatie Stichting Primair Onderwijs Zundert. Daar vallen vijf basisscholen onder.

Hij kon jarenlang ongestoord zijn gang gaan. "Ik handelde in mijn eentje alles af. Er is maar een schuldige en dat ben ik", zei Van den B. vandaag op de zitting, waar Omroep Brabant bij was.

De verdachte zou onder meer tegen de afspraken in voor duizenden euro's hebben getankt en hij deed met het geld van de scholen niet alleen boodschappen voor de school, maar ook voor zijn gezin.

Spijt

In maart 2014, vijf jaar na zijn aantreden, kwam er een onderzoek naar de gemaakte kosten. In 2015 deed de school aangifte en werd hij ontslagen.

Aan het einde van de zitting volgde een spijtbetuiging. "Ik heb me de afgelopen jaren steeds afgevraagd: hoe heeft het zo ver kunnen komen?", zei Van den B.



"Ik heb veel verdriet en leed aangericht. Bij mijn gezin en bij de school. Ik ben mijn baan kwijt en zit in de bijstand. Momenteel doe ik vrijwilligerswerk bij het Leger des Heils. Het geeft mij het gevoel dat ik iets terug kan doen."