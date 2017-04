'Serena Williams 20 weken zwanger'

De kans is groot dat we Serena Williams voorlopig niet meer terugzien op de tennisbaan. De Amerikaanse suggereerde vandaag met een foto op Snapchat dat ze zwanger is. Op de foto met als bijschrift "20 weken" lijkt ze een klein buikje te hebben.

Williams won afgelopen januari op de Australian Open haar 23ste grandslamtitel, waarmee ze recordhoudster Margaret Smith-Court uit Australië tot op één titel genaderd is. Dat was vooralsnog het laatste toernooi waar de huidige nummer twee van de wereld in actie kwam.

De 35-jarige Williams is sinds december verloofd met Alexis Ohanian, de oprichter van Reddit, een Amerikaanse website voor sociaal nieuws.