'Geen aanklacht van Kluivert tegen Van Gogh-rover'

Oud-topvoetballer Patrick Kluivert ziet af van een aanklacht wegens smaad of laster tegen de inbreker die in 2002 Van Gogh-schilderijen stal. Dat laat advocaat Gerard Spong weten aan het ANP. Tegen de NOS wil hij het bericht niet bevestigen. Spong zegt ook niet waarom Kluivert geen aanklacht indient.

Vier weken geleden kondigde Kluivert aan dat hij juridische stappen zou ondernemen tegen Van Gogh-rover Octave Durham, alias Okkie. Die beweerde in maart in een uitzending van tv-programma Brandpunt na de roof van de schilderijen ondergedoken te hebben gezeten bij Kluivert in Barcelona.

Kluivert zei destijds in De Telegraaf dat de bewering onzin is. Zijn advocaat, Gerard Spong, voegde daaraan tegen de NOS toe dat Kluivert de man misschien weleens in het voorbijgaan heeft ontmoet, maar hem nooit onderdak heeft verleend.

Spong zei toen ook dat hij dacht aan een aanklacht wegens smaad of laster. Maar die komt er nu dus toch niet.