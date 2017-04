Nu ondenkbaar, straks mogelijk: via wifi youtuben tijdens vliegreis

Hij benadrukt dat de ontwikkeling hiervan tamelijk ingewikkeld is. "Bedenk: een gemiddeld verkeersvliegtuig heeft 26 antennes aan boord." Ook geeft Melkerts aan dat het een behoorlijke kostenpost is. "Ik denk dat het per vliegtuig honderdduizenden euro's kan kosten, misschien zelfs miljoenen." Hij verwacht dat we over een paar jaar in de meeste vliegtuigen gebruik kunnen maken van 4G.

T-Mobile zegt dat het systeem bestaat uit twee onderdelen: zendmasten en satellieten. "Het belangrijkste zijn de zendmasten", zegt Peter Baltus, hoogleraar hoogfrequente elektronica aan de TU Eindhoven. "Die zijn namelijk in staat om de hogere snelheid door te geven." De satellieten zijn de primaire bron voor de vliegtuigen om te communiceren en altijd bereikbaar.

Extra geld rekenen

Hij denkt dat luchtvaartmaatschappijen hoe dan ook extra kosten gaan rekenen voor het snellere internet. "Alleen al om te voorkomen dat iedereen er tegelijk op gaat, dan gaat de snelheid natuurlijk weer flink naar beneden. Dat zou kunnen betekenen dat 300 tot 400 mensen tegelijk van 50 megabit gebruik willen maken." Het streamen van video's is dan ondoenlijk.

De hamvraag blijft wanneer we ook in de lucht 'normaal' kunnen internetten. Volgens T-Mobile kan dat waarschijnlijk al vanaf begin volgend jaar. "Er lopen veel gesprekken, maar we kunnen niet zeggen met wie."

Ook luchtvaartmaatschappijen zelf, die de techniek in hun vliegtuig moeten bouwen, blijven vooralsnog vaag.