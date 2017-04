Valverde opnieuw de sterkste in Waalse Pijl

Alejandro Valverde heeft voor de vierde keer op rij en de vijfde keer in totaal de Waalse Pijl op zijn naam geschreven. In 2006 was hij voor het eerst de beste op de Muur van Hoei.

De Spaanse coureur van Movistar, die volgende week zijn 37ste verjaardag viert, rekende in de laatste honderden meters opvallend makkelijk af met de rest van het peloton. Daniel Martin en Dylan Teuns eindigden op respectabele afstand als tweede en derde.