Oud-American-footballspeler Hernandez pleegt zelfmoord in cel

Voormalig American-footballspeler Aaron Hernandez (27) heeft zich in zijn cel opgehangen. De Amerikaanse oud-speler van New England Patriots zat een levenslange celstraf uit in de gevangenis in Shirley Massachusetts.

Afgelopen vrijdag werd Hernandez nog vrijgesproken van een dubbele moord uit 2012. Hij was aangeklaagd voor het doodschieten van twee mannen in een nachtclub in Boston.

Vorig jaar werd hij wel veroordeeld voor een moord op zijn zwager in 2013. Hernandez schoot hem vlak bij zijn huis met zes kogels dood. Hij werd een paar dagen later opgepakt en door de Patriots ontslagen.

Hernandez maakte geen kans op een vervroegde vrijlating.