ASML blijft profiteren van stijgende vraag naar chipmachines

ASML heeft het in het eerste kwartaal beter gedaan dan het zelf had voorzien. De chipmachinefabrikant behaalde een omzet van 1,94 miljard euro, iets meer dan in het kwartaal ervoor. Het bedrijf zei in januari nog een daling van de omzet te verwachten.

In alle geledingen van de chipindustrie stijgt de vraag naar productiemachines. Daar profiteert ASML van.

De winst daalde wel, naar 452 miljoen euro. Dat is 14 procent minder dan in het laatste kwartaal van vorig jaar.

ASML verwacht dat de marktomstandigheden gunstig blijven. Voor het lopende kwartaal rekent het op een omzet tussen 1,9 en 2 miljard euro.