Explosie wooncomplex Veendam; nog geen duidelijkheid over slachtoffers

Buurtbewoners schrijven op Twitter dat het een enorme explosie was. In het NOS Radio 1 Journaal zei Gernant Deekens dat zijn huis ervan stond te trillen. "Ik stond in de badkamer en dacht: dit kan niet goed zijn."

Volgens Deekens wonen er mensen in het gebouw, maar over slachtoffers heeft hij nog niets gehoord. "Het ziet er heel ernstig uit. Je ziet dat de gevel op de hoek helemaal is verwoest, de straat ligt bezaaid met puin. Bij huizen tegenover zijn de pannen van het dak geblazen en zijn ramen stuk."

Volgens de buurtbewoner hangt er een gaslucht in de straat.