Minder ongelukken met voertuigen hulpdiensten in 2015

Het aantal ongevallen met voertuigen van hulpverleners was in 2015 een stuk lager dan het jaar daarvoor. In 2014 waren er 76 van dat soort ongevallen en in 2015 nog maar 31. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid. Of de daling incidenteel is, is niet duidelijk.

In twee jaar was bij 47 ongelukken een ambulance betrokken, bij 41 ongevallen politievoertuigen en in 19 gevallen een brandweervoertuig.

Bij die 107 ongelukken viel één dode; een burger. 80 mensen raakten gewond, van wie er 44 als hulpverlener werken. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het terugbrengen van het aantal ongevallen met zogenoemde voorrangsvoertuigen.

Het instituut deed eerder een soortgelijk onderzoek over de periode 2010-2013. De resultaten daarvan zijn opgenomen in de opleidingen van chauffeurs van voorrangsvoertuigen. Sinds april 2015 is het toegestaan om op de openbare weg te oefenen met het rijden met optische- en geluidssignalen.