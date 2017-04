'Organisaties voor kanker hebben ruzie over kanker.nl'

Door ruzie tussen verschillende organisaties voor kanker dreigt informatie op de patiëntenwebsite kanker.nl verouderd en versnipperd te raken. Een aantal patiëntenorganisaties weigert volgens de Volkskrant nog een inhoudelijke bijdrage te leveren nu KWF Kankerbestrijding het platform volledig wil beheren. Tot nu toe deelt KWF die verantwoordelijkheid met twee andere organisaties.

De Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft een kort geding aangespannen tegen KWF. "Het zou onacceptabel zijn als de patiënt hiervan de dupe wordt", zegt directeur-bestuurde Arja Broenland van de NFK tegen de krant. "Wij zien geen andere oplossing om voor ons eigendom op de komen."

KWF vindt een juridische procedure niet nodig. De organisatie laat weten in gesprek te willen gaan met de NFK.

Eigendom

Het platform kanker.nl is in 2014 opgericht om patiënten en betrokkenen van informatie over de ziekte te voorzien. Drie partijen zijn er sinds het begin bij betrokken. KWF zou de bouw en het onderhoud van de website financieren, de patiëntenfederatie zou ervaringen van en informatie voor patiënten leveren en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) zou een serviceverlenende rol spelen.

Vorige maand liet KWF weten dat het de website eigenhandig wil voortzetten. Terwijl was afgesproken dat kanker.nl eigendom van de patiëntenfederatie zou worden als een van de partijen niet meer kon of wilde samenwerken.

De NFK is bang dat door de ruzie de informatie op kanker.nl straks afwijkt van de informatie die het zelf verspreidt. De voorzitter van Kankercentrum IKNL vindt dat onbestaanbaar. "Een patiënt moet meteen weten waar hij aan toe is, zonder dat hij allemaal websites met elkaar moet vergelijken.