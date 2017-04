Oud-president George H.W. Bush weer opgenomen in het ziekenhuis

Oud-president George H.W. Bush is weer opgenomen in het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder werd Bush sr. vrijdag naar het ziekenhuis gebracht met een longontsteking maar maakt hij het goed. De longontsteking is inmiddels opgelost. Bush moet wel nog in het ziekenhuis blijven om aan te sterken.

In januari werd de 92-jarige Bush ook al met een longontsteking in hetzelfde ziekenhuis behandeld. Toen verbleef hij meer dan twee weken in het Houston Methodist ziekenhuis. Zijn vrouw Barbara werd toen ook opgenomen omdat ze oververmoeid was. In 2012 lag George H.W. Bush, die parkinson heeft, ook al langere tijd in het ziekenhuis.

George Herbert Walker Bush was de 41ste president van de Verenigde Staten. Na een termijn werd hij bij de verkiezingen in 1992 verslagen door Bill Clinton. Zijn zoon George W. Bush werd daarna president. Bush sr. is de oudste nog levende Amerikaanse oud-president.