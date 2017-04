Bayern furieus op arbitrage: dit kan gewoon niet

Philipp Lahm, aanvoerder van Bayern, wilde er niet te veel woorden aan vuil maken. "We hadden een beetje pech met de beslissingen van de scheidsrechter", was alles wat hij zei. "Zo is voetbal, zo is het leven", zei Jérôme Boateng.

Geluk en Ronaldo

Real-trainer Zinedine Zidane zag dat het zijn ploeg niet tegenzat. "We hadden het geluk mee. We hebben tegen een topteam gespeeld en tot het einde in onszelf geloofd."

Over Ronaldo kon hij alleen maar positief zijn. "Ik ben blij dat ik hem in mijn team heb. Vijf doelpunten in twee duels. Hij maakte het verschil."