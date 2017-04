Google belooft dat Translate vanaf nu beter Nederlands spreekt

Dit betekent het in de praktijk:

Engelse versie: To anyone speaking Dutch: We are very pleased to announce that we have a new translation algorithm.

Oude Nederlandse vertaling: Aan iedereen die Nederlands spreken: Wij zijn zeer verheugd te kunnen aankondigen dat we een nieuwe vertaling algoritme.

Nieuwe Nederlandse vertaling: Voor iedereen die Nederlands spreekt: We zijn erg blij om aan te kondigen dat we een nieuw vertaalalgoritme hebben.

De voorbeelden komen van Google. Op het moment van schrijven is de functie nog niet voor het publiek beschikbaar, dat gebeurt in de loop van vandaag.