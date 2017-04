Ronaldo en arbiter Kassai effenen de weg voor Real

Real Madrid is ten koste van Bayern München doorgedrongen tot de laatste vier van de Champions League. Na de 2-1 zege in München wonnen de Spanjaarden in Madrid na verlenging met 4-2. Real haalde daarmee voor het zevende jaar op rij de halve finales.

Cristiano Ronaldo en de Hongaarse scheidsrechter Viktor Kassai eisten in het bewogen duel de hoofdrol voor zich op. De Portugees maakte drie treffers, terwijl hij zes dagen geleden in München ook al twee keer trefzeker was geweest. Bij twee van zijn doelpunten stond Ronaldo echter buitenspel.

Onterecht

Kassai en zijn grensrechters weigerden beide keren het feestje van de Portugees te bederven. En ook in ander opzicht was de Hongaarse arbiter de Spanjaarden gunstig gezind. Zo gaf hij Bayern-speler Arturo Vidal ten onrechte een tweede gele kaart, waardoor de Duitsers halverwege de tweede helft verder moesten met tien man.

Bij zeer stevige tackles van Real-spelers toonde Kassai zich vaak opvallend mild.