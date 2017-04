Hennis: 1 miljard euro extra voor defensie niet genoeg

Demissionair minister Hennis wil dat er meer wordt geïnvesteerd in de krijgsmacht dan de door de VVD voorgestelde 1 miljard euro. "Dat is niet voldoende om aan je internationale verplichtingen te voldoen en ervoor te zorgen dat de basisgereedheid over een tijdje opnieuw onder druk komt te staan."

In het NOS-radioprogramma Met Het Oog op Morgen zegt Hennis dat ze "geschrokken was" van de financiële toestand op haar ministerie toen ze begon als minister. Ze begrijpt dat ook defensie in een tijd van crisis zijn steentje bij moest dragen, maar de bezuinigingen waren "doorgeslagen." De krijgsmacht leent zich volgens haar slecht voor snelle bezuinigingen.