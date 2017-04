Atlético weerstaat sprookjesfabriek uit Leicester

Atlético Madrid heeft zonder al te veel moeite de halve finales van de Champions League bereikt. Leicester City kwam, na de 1-0 nederlaag in Spanje, in eigen huis slechts tot een 1-1 gelijkspel.

De kampioen van Engeland had vorige week in Madrid eigenlijk geen kans gecreëerd. Dat ging nu iets beter. In de 22ste minuut kreeg Shinji Okazaki een behoorlijke mogelijkheid, die de Japanner hoog over het doel schoot.

Supporters lamgeslagen

Desondanks wilde de wedstrijd lange tijd maar niet ontvlammen. Hoe hartstochtelijk de Leicester-fans hun ploeg ook aanmoedigden. In de 26ste minuut waren ook de supporters even lamgeslagen. Saúl Niguez kopte kinderlijk eenvoudig de 1-0 in het net.