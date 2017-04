'Als er al vooruitgang is in Noord-Korea, dan vooral voor de elite'

Noord-Korea roept in Nederland al snel een beeld op van strak marcherende soldaten, kernproeven en rakettesten. Door alle militaire retoriek en spierballentaal zou je bijna vergeten dat er 25 miljoen 'gewone' mensen wonen. Is hun leven er na ruim vijf jaar bewind van Kim Jong-un beter op geworden?

Vooropgesteld: het is lastig vast te stellen. Noord-Korea is een uiterst gesloten dictatuur en we zien in het Westen vooral wat het regime in de hoofdstad Pyongyang wil laten zien. De laatste jaren zijn dat, naast machtsvertoon, ook wintersportvakanties en luxe zwembaden. Noord-Korea deskundige Sico van der Meer ziet het voor het overgrote deel van de bevolking somber in.

"Als er al vooruitgang is, dan is dat er vooral voor de elite. En de echte elite, die in een Mercedes rijdt en een Rolex heeft, dat zijn slechts een paar honderd mensen." Daaronder is volgens hem nog een kleine subtop van leden van de communistische partij of van het leger.