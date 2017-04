Gegijzelde VN-medewerkers in Congo weer vrij

Honderd ongewapende Zuid-Sudanese vluchtelingen hebben in Congo dertien VN-medewerkers een tijdlang gegijzeld. Ze willen naar een ander land worden gebracht. De VN-medewerkers zijn inmiddels weer vrijgelaten en maken het volgens een woordvoerder van de Verenigde Naties goed.

In augustus ontvluchtten opnieuw veel mensen Zuid-Sudan. In een klein kamp in Munigi, Congo, ruim 900 kilometer van de grens met Zuid-Sudan, wonen sinds augustus ruim 500 vluchtelingen. De meeste van hen zijn voormalige strijders uit het leger van de afgezette vice-president Riek Machar.

Overplaatsing

De groep vraagt al maanden om een verplaatsing, maar geen van de buurlanden wil de vluchtelingen opnemen. Congo ziet ze liever ook vertrekken, omdat het land slechte ervaringen heeft met grote stromen vluchtelingen. Ook in de regio rond Munigi, in het oosten van Congo, is veel geweld.

In 2013 brak (opnieuw) een burgeroorlog uit in Zuid-Sudan, tussen Machar en zittend president Kiir. In juli laaide het geweld weer op, tot Kiir eind juli Machar wegstuurde. Die ontvluchtte Zuid-Sudan in augustus.