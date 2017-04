Ook in Nederland worden dagelijks tientallen vluchten overboekt

Ook Nederlandse luchtvaartmaatschappijen doen eraan: het overboeken van vluchten. Vorige week brak er een enorme discussie los toen de Amerikaanse maatschappij United een passagier met geweld uit het vliegtuig zette. Afgelopen paasweekend nog moesten twee passagiers van EasyJet volgens de Britse krant The Independent het toestel verlaten, omdat de vlucht overboekt was: er was geen stoel meer voor ze. De twee moesten hun vakantie annuleren.

Volgens de Consumentenbond worden ook Nederlandse reizigers regelmatig geconfronteerd met te weinig plek in het vliegtuig. "Maar we hebben voor zover wij weten nog nooit situaties zoals in Amerika meegemaakt, waarbij mensen met geweld uit het vliegtuig worden gehaald. Dat wil niet zeggen dat er geen dubbele boekingen voorkomen, want die zijn er wel degelijk", meldt een woordvoerder.

De Consumentenbond noemt het overboeken van vluchten bizar. "Je betaalt voor je ticket en dan krijg je te horen dat je niet mee kunt. Dat is van de zotte. Als je naar een concert of voetbalwedstrijd gaat, dan zal het niet gebeuren dat je aan de poort hoort dat je stoel bezet is."