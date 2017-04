NOS op 3 wint journalistieke 'Tegel' voor productie #inMolenbeek

Bij de uitreiking van de belangrijkste journalistieke prijzen, de Tegels, is NOS op 3 in de prijzen gevallen. In de categorie verslaggeving won NOS op 3 de Tegel voor een productie over de Brusselse wijk Molenbeek, 'Bij ons in #Molenbeek'.

Verslaggever Mustafa Marghadi, die voor de productie een maand doorbracht in de Brusselse probleemwijk, nam de prijs in ontvangst.

Het cross-mediale nieuwsplatform van de NOS was genomineerd samen met 'Frontlijn Sirte', een serie reportages uit Libië in de Volkskrant, en 'Dossier: faillissement VenD', een serie verhalen in NRC en nrc.next.

In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag zijn Tegels uitgereikt in verschillende categorieën voor de beste producties uit 2016. In iedere categorie waren drie inzendingen genomineerd.