Facebook wil met augmented reality strijd tegen Snapchat verhevigen

Digitale bril

In eerste instantie kunnen de ontwikkelaars alleen selfie-filters toevoegen. Op het podium toonde topman Mark Zuckerberg onder anderen Nike als voorbeeld. Het idee is dat je na een rondje rennen kunt laten zien hoe goed (of slecht) het ging en dit in de vorm van een filter over een foto of video kunt plakken.

Dat klinkt niet zo spannend en is ook niet het einddoel. Facebook wil je bril worden voor een nieuwe digitale wereld. Via die bril kun je virtueel informatie opvragen, spelletjes spelen of televisie kijken.

Dat gebeurt nu nog in de vorm van de camera in de apps van Facebook, maar Zuckerberg maakt er geen geheim van dat dat zijn ambitie is dat mensen dezelfde informatie krijgen als ze een gewone bril op zetten.