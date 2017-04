Voor het eerst kinderpornonetwerk op WhatsApp opgerold

Voor het eerst is een internationaal kinderpornonetwerk dat van WhatsApp gebruikmaakte opgerold. Er zijn 39 mensen uit tien landen opgepakt.

De Spaanse politie leidde het onderzoek, dat zich uitstrekte naar Duitsland, Italiƫ, Portugal en Midden- en Zuid-Amerika. Er waren 25 gespreksgroepen waarin beeldmateriaal werd uitgewisseld, met in totaal 130 verdachten.

Ontmoetingsplekken

Het is volgens Steven Wilson, hoofd van de afdeling cybercrime bij de Europese politiedienst Europol, voor het eerst dat er een internationaal WhatsApp-netwerk wordt ontdekt.

Er zijn 360.000 bestanden in beslag genomen. Ook vond de politie bij een doorzoeking in het noorden van Spanje dossiers van kinderen, sommige van 20 jaar geleden. Er stonden namen, leeftijden en ontmoetingsplekken in genoemd.