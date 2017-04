Vermeende Syriëganger vrijgesproken van terrorisme

Een 34-jarige man uit Spijkenisse is vrijgesproken van terrorisme. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man in Syrië of Irak is geweest, waar hij zich zou hebben aangesloten bij IS. Maar volgens de rechtbank is daar geen bewijs voor.

De man kreeg wel een jaar celstraf opgelegd voor bedreiging, diefstal en de poging om een wapen te kopen, meldt RTV Rijnmond.

IS-strijder

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar cel geëist tegen de man. Zijn naam zou voorkomen op een harde schijf van terreurorganisatie IS, waar ook andere Nederlandse IS-strijders op zouden staan. Bovendien was de man in juni 2014 enkele weken weg, liet hij zich uit het bevolkingsregister uitschrijven en haalde hij pagina's uit zijn paspoort.

De rechtbank oordeelt dat dit alles buitengewoon verdacht is, maar voegt daaraan toe: "Dat is precies wat het is: verdacht. Bewijs levert het niet op, ook niet in zaken over terroristische misdrijven."

Volgens de man was hij in juni 2014 op vakantie in Turkije. Hij schreef zich tijdelijk uit in Spijkenisse om te voorkomen dat een deurwaarder achter zijn gezin aankwam. De man ontkent gevochten te hebben in IS-gebied en spreekt ook tegen dat hij lid is geweest van de terroristische organisatie.

Celstraf

Volgens de rechter staat wel vast dat Mounir E. speelgoed heeft gestolen en heeft geprobeerd via internet een vuurwapen aan te schaffen. Daarnaast heeft hij de onderwijzeres van een van zijn kinderen en een politieagent bedreigd.

De rechter legde hem daarvoor een celstraf van 18 maanden op, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.