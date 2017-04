'Vertaalfout' in browsers maakt computergebruikers makkelijk doelwit

Maar hoe zie je of een site nep is? Normaal gesproken word je geadviseerd om te controleren of de website gebruikmaakt van versleuteling, waarbij het internetadres begint met een groen slotje en de letters https.

Maar de nepsite kan net zo makkelijk zelf een groen slotje instellen, dus de schijnbaar veilige verbinding hoeft niet authentiek te zijn. Het beste wat je kunt doen is nog voorzichtiger dan anders omgaan met linkjes die je krijgt van anderen.

Daarnaast is het mogelijk om te bekijken welke site de https-versleuteling, het certificaat, heeft aangevraagd. Daar is namelijk zichtbaar wat de originele site is en kun je dus zien of het echt om Apple.com gaat of toch een andere site.