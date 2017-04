Britse premier May kondigt vervroegde verkiezingen aan

May hoopt na de verkiezingen een groter mandaat te krijgen voor de brexit. Nu heeft haar Conservatieve Partij slechts een kleine meerderheid in het Lagerhuis.

De verwachting is dat de grootste oppositiepartij, Labour, instemt met het uitschrijven van nieuwe verkiezingen.

Een groot deel van de oppositie is tegen een Brits vertrek uit de EU. Volgens May verzwakt die verdeeldheid binnen de Britse politiek de onderhandelingspositie met Brussel. "Er moet eenheid zijn in Westminster, maar die is er niet", zei May.

Tegenzin

Eerder sloot May vervroegde verkiezingen nog uit. Ze zegt de verkiezingen nu met tegenzin uit te schrijven, maar de strijd met overtuiging aan te gaan.

Ze is naar eigen zeggen van gedachten veranderd omdat Groot-Brittanniƫ sterk en stabiel leiderschap nodig heeft.