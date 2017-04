Street art in Athene: 'juist hier moeten de frustratie en de ellende eruit'

Het bruist van energie op de Academie voor Schone Kunsten in Athene. Studenten hangen hun schilderijen op, of selecteren andere kunstwerken die deel zullen uitmaken van hun tentoonstelling. Documenta, een van de belangrijkste kunstmanifestaties in Europa, is van start gegaan in Athene.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van Documenta dat een parallelle tentoonstelling wordt gehouden buiten de Duitse stad Kassel, waar het sinds 1955 elke vijf jaar plaatsvindt. De economische crisis, de vluchtelingencrisis en de veranderingen in Europa brachten de Poolse artistiek directeur Adam Szymczyk ertoe te de tentoonstelling dit jaar te spreiden over Kassel en de Griekse hoofdstad. Learning from Athens, is de ondertitel van deze Documenta.

Leren van Athene

"Wij waren de eerste partner van Documenta, nadat drie jaar geleden werd bekendgemaakt dat die naar Athene kwam", zegt rector Panos Charalambous in de ateliers van de academie. "De uitwisseling van creatieve idee├źn, studenten en kunstenaars is de laatste jaren enorm toegenomen."

Het besluit van Szymczyk om een parallelle manifestatie in Athene te houden is niet voor niets, vindt Charalambous. "We hebben een boeiende kunstscene. Ondanks de crisis, of eigenlijk dankzij, ontstonden allerlei creatieve projecten. Kunstenaars staan hier in de samenleving. En dat trekt buitenlandse curators en artiesten aan."