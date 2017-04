Facebook: moordvideo stond bijna twee uur online

"We weten dat we het beter moeten doen", schrijft Facebooks vice-president Global Operations, Justin Osofsky, in een blogpost. "We zoeken constant naar nieuwe manieren waarop technologie ons kan helpen om Facebook beter te maken."

Osofsky verwacht dat kunstmatige intelligentie het mogelijk gaat maken om de verspreiding van originele video's tegen te gaan. Het gebruik van kunstmatige intelligentie werd door topman Mark Zuckerberg al aangestipt in zijn manifest over de toekomst van Facebook, dat eerder dit jaar verscheen. Ook gaat het bedrijf het proces rond het verwijderen van video's tegen het licht houden. De vice-president belooft dat dit in de toekomst sneller zal gaan.

Zuckerberg ging in zijn manifest nog een stap verder. Hij schreef dat het met kunstmatige intelligentie in de toekomst mogelijk wordt om zelfmoorden en pesterijen in (live) video's te signaleren en die video's eerder te stoppen. Maar dit systeem staat nog in de kinderschoenen.

Facebook Live

Ook al is de video waarin de 74-jarige man wordt doodgeschoten geen live video, de discussie over de functie Facebook Live is wel weer losgebarsten, zegt tech-redacteur Nando Kasteleijn. Facebooks idee was dat de livestream ervoor zou zorgen dat mensen in hun puurste vorm dingen kunnen delen. Het bekendste voorbeeld hiervan is de Chewbacca Mom.

Maar ondanks haar succes zijn de live video's toch vooral bekend komen te staan als een populaire methode om verschrikkelijke dingen, van zelfmoorden tot pesterijen, te laten zien. "Technologiesite Recode vraagt zich dan ook af of het niet tijd wordt om Facebook Live opnieuw te beperken tot geselecteerde partijen", zegt Kasteleijn.

De klopjacht naar Stephens is nog altijd bezig. Gisteravond maakte de politie bekend dat de zoektocht wordt uitgebreid naar vijf staten. Er zijn aanwijzingen dat hij zo ver mogelijk probeert te reizen.