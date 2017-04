Bouwbedrijf VolkerWessels naar de beurs

Bouwbedrijf VolkerWessels gaat naar de beurs. De komende weken worden in binnen- en buitenland 'roadshows' gehouden om beleggers en investeerders te interesseren voor de aandelen. De beursgang zou naar verwachting 1,5 tot 2 miljard euro opbrengen.

Het op een na grootste Nederlandse bouwbedrijf is nu nog in handen van de familie Wessels, één van de rijkste families van Nederland. Zakenblad Quote schat het vermogen van Dik Wessels op 3,3 miljard euro, waarmee hij de op een na rijkste Nederlander zou zijn.

De bedoeling is om een klein deel van de aandelen te verkopen, de familie houdt een meerderheidsbelang in het bedrijf. Halverwege mei moet de eerste beursnotering in Amsterdam een feit zijn.

'Spreiding familiekapitaal'

VolkerWessels is behalve in Nederland actief in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Noord-Amerika. In 2016 werd een jaaromzet van 5,5 miljard euro behaald en een brutowinst van 254 miljoen euro. Het bedrijf heeft een orderportefeuille ter waarde van 8,2 miljard euro. Er werken zo'n 16.000 mensen bij de bouwer.

In Het Financieele Dagblad noemde Henry Holterman, schoonzoon van Wessels en voorzitter van het investeringsbedrijf van de familie, "spreiding van het familiekapitaal" een belangrijke reden voor de beursgang.

Onlangs werd oud-ING topman Jan Hommen benoemd als president-commissaris van het bouwbedrijf, samen met Sietze Hepkema. Met de versterking van de raad van commissarissen wil VolkerWessels meer in de pas lopen met wat regels voor corporate governance voorschrijven voor grotere bedrijven.