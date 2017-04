Van Southend United naar de top van Europa: Shakespeare kent de weg

Het optimisme is terug bij de club die zo verrassend kampioen werd in de Premier League. Op 18 april 2009, vandaag exact acht jaar geleden, werd Leicester City dankzij een 2-0 zege bij Southend United kampioen van de League One, het derde niveau in Engeland.

Van het huidige Leicester City was alleen middenvelder Andy King er op die feestelijke middag in Southend ook al bij. En trainer Craig Shakespeare natuurlijk, in zijn vertrouwde rol als assistent.