Cavaliers en Spurs winnen ook tweede duel

Cleveland Cavaliers heeft ook het tweede duel met Indiana Pacers in de play-offs van de Eastern Conference gewonnen. De regerend NBA-kampioen won in eigen huis met 117-111.

Net als in de eerste wedstrijd gaven de Cavaliers in het vierde kwart een ruime voorsprong uit handen. Een marge van achttien punten was geslonken tot vier bij het ingaan van de laatste minuut, maar dichterbij kwamen de Pacers niet meer.

Dat was al een stuk beter dan de eerste wedstrijd, toen de Pacers nog bijna met de overwinning aan de haal gingen. Sterspeler LeBron James maakt zich geen zorgen. "Ik heb liever die achttien punten voorsprong dan geen voorsprong. We naderen het niveau waarvan we weten dat we het kunnen halen."

Kyrie Irving werd met 37 punten topscorer voor de Cavaliers. Kevin Love was goed voor 27 punten en James voor 25. Paul George maakte 32 punten voor de Pacers.